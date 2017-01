Greqia nis hakmarrjen ndaj ushtarëve që bënë shqiponjën

Publikimi i ketij imazhi ne median greke se fundi mund te sjelle pasoja per djemte qe bene shqiponjen. Ndonese mbetet ende e paqartë nëse është një foto e vjetër ose jo, kjo foto ka shkaktuar tension orët e fundit në rrjetet sociale, shkruan faqja himara.gr. Në të shfaqen disa ushtarë me uniformën greke që formojnë me duar simbolin e flamurit shqiptar, shqiponjën.

Me siguri, janë ushtarë me origjinë shqiptare që shërbejnë për forcat e armatosura greke. Një simbol i tillë është identifikuar si shenjë nacionaliste që kërkon të transmetojë idenë e “Shqipërisë së madhe” shkruajnë mediat greke.

Ndërkohë në këto media thuhet se kanë filluar menjëherë kërkimet për të gjetur përgjegjësitë administrative. Kështu janë identifikuar edhe personat që ndodhen në foto dhe rrezikohet edhe nënshtetësia e tyre greke. Për më tepër do të merret parasysh edhe ndarja e specialiteteve të tyre në ushtri.