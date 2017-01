S’kanë fund problemet për futbollistin, Granit Xhaka përfundon në Polici

Nuk kanë fund problemet për mesfushorin me origjinë shqiptare të Arsenal.

Së fundmi mediat në ishull raportojnë se Granit Xhaka është marrë në pyetje nga policia e Londrës për shkak të disa ofendimeve me bazë racore kundrejt një punonjësi të aeroportit më të madh në Evropë, atë të “Heathrow Airport”.

Sipas “The Independent”, nuk kishin kaluar as edhe 24 orë që prej marrjes së kartonit të kuq në takimin përballë Bërnlit, Xhaka u gjend përsëri në një situatë jo shumë të këndshme. Ai akuzohet se ka ofenduar një punonjës me ngjyrë në aeroport, me pas ai u ndalua nga policia për tu marrë në pyetje. Më pas ai është lënë i lirë por do të akuzohet për fyerjet e bëra.