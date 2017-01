Grabitja në Paris, Kim Kardashian rimerr unazën 5 milionë dollarëshe

Dy personat e akuzuar për “asgjesimin” e unazës 5 milionë dollarëshe të Kim Kardashian pas grabitjes në Paris, mund të ndihmojnë për ta marrë atë sërish.

Vellezerit janë dy nga 17 kriminelët e lidhur me grabitjen e armatosur të yllit 36 vjeçar të reality show në tetor të vitit të kaluar.

Kim e humbi unazën me diamant 20 karat kur u kërcënua me armë në kompleksin residencial pranë ambasadës amerikane.

Vëllezërit paidentifikuar – të cilët janë rreth të 50-tave dhe jetojnë në Paris, në periferinë Raincy – ndodhen nën mbikqyerjen e policisë në kryeqytetin francez pas një seri vjedhjesh të koordinuara mëngjesin e së hënës.