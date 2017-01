Atentati i frikshëm, vritet me armë zjarri ish-futbollisti i Napolit

Një atentat i frikshëm ka ndodhur në periferi të Napolit, ku Renato Di Giovanni, ish-lojtari i të rinjve të Napolit është vrarë me armë zjarri.

21-vjecari u vra në një pritë mbrëmjen e sotme. Mediat italiane shkruajnë se i riu u qëllua disa herë me armë zjarri përballë kishës Santa Maria di Montevergine, në Soçavo.

Autorët e dyshuar thuhet se udhëtonin me një motor skuter. Nuk dihen ende motivet e ekzekutimit, por paraprakisht thuhet se vrasja ka lidhje me Kamorrën, pasi dyshohet se ish futbollisti ishte i përfshirë në trafikun e drogës, ndërsa kishte lidhje me ultrasin Alberto Mattera.

Renato Di Giovani u shfaq për herë të parë tek Napoli në Ligën e të Rinjve të UEFA-s kundër Arsenal.