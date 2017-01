Fshiu fotot me Doktor Florin, bashkëshortja tregon arsyen(Foto)

Mediat online bënë të ditur ditën e sotme se Blerina Kondi, bashkëshortja e të ndjerit Dr. Flori ka hequr të gjitha fotot me të ndjerin nga instagrami. Një lajm shumë i komentuar ky, bën që Blerina të reagojë dhe të ofendojë këtë veprim. Ajo thotë se ky është një ‘lajm idiot’ duke postuar më pas një foto me Dr. Florin. Blerina tregon se ky veprim i saj nuk ka lidhje me Dr. Florin. Ajo ka fshirë të gjithë fotot e mëparshme, duke lënë vetëm fotot e postuara në javën e fundit.