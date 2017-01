Fotografia prekëse për largimin e Obamës, ja komentet nga populli amerikan(Foto)

Barak Obama ka postuar foton e fundit në Shtëpinë e Bardhë, si për ti thënë të gjithëve ‘’Mirupafshim’’. Në profilin e tij zyrtar në Facebook, Obama ka postuar një foto i cili, “krah për krah” me zëvendës presidentin Joe Bide, dalin nga Shtëpia e Bardhë.

Kjo fotografi ka marrë shumë pëlqime dhe komente me mesazhe prekëse.

“Burrat më të mirë që kanë përfaqësuar ndonjëherë SHBA-të. Zoti i bekoftë ata”, “Faleminderit për shërbimin tuaj zoti president, ju na keni shërbyer me dinjitet…”, kanë qenë disa nga komentet.