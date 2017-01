”Seksi” dhe provokuese, Bebe Rexha vë në pah të pasmet bombastike(Foto)

E cilësuar si versioni pa ngjyrë i Nicki Minaj, Bebe Rexha vë në pah dhe njëherë tjetër të pasmet e saj.

Ndonëse klikimet në YouTube kanë arrritur shifrën e 19 milionëve, artistja shqiptare Bebe Rexha ka vendosur të promovojë sonte në programin “Jimmy Fallon Shoë” hitin e saj “I Got You”.

Ka qenë vetë Bebe ajo e cila e ka bërë të ditur lajmin përmes fotove në Instagram, duke zbuluar gjithashtu edhe veshjen e performancës.

Kjo fundit thjesht një body i zi në formën e tangave, goxha i vogël për të pasmet e bollshme. Vallë të mbetet vetëm me kaq kostumi i këngëtares? Si duket do të na duhet të presim mbrëmjen e sotme për ta vërtetuar!