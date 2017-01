Plas “grushti” në emisionin e Mamaqit, ja femra që ndezi gjakrat me Noizyn pas ndalimit nga Policia

Noizy që grushton Ermal Mamaqin, bashkë me një vajzë të quajtur Rashel. Kengetari shfaqet publikisht per here te pare ne TV pas ndalimit nga policia ne Durres.

Ne fakt skenat per te cilat po flasim jane vetëm show dhe asgjë më shumë, ndërsa bëhet fjalë pikërisht për emisionin e radhës së Mamaqit, ‘Xing me Ermalin’.

Ka qenë vetë Ermali ai që ka publikuar në Instagram një kolazh fotosh nga skena, e cila është kthyer në ‘ring’ dyluftimi.

Kjo do të jetë dalja e parë në televizion pas ndalimit të reperit Noizy nga policia, pasi u shfaq në një video duke qëlluar me armë zjarri, per cka thuhet se policia po vazhdon hetimet duke lene kengetarin ne gjendje te lire.