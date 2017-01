Erkand Qerimaj: Elez Gjoza fajtor për dopingun, skandalet e vizave e turpin e peshëngritjes

Peshengritesi Erkand Qerimaj vazhdon akuzat e renda ndaj presidentit te Federates se Peshengitjes Elez Gjoza. Qerimaje akuzon kreun e Federates per korrupsion ndersa thote se ai ka futur ne delegacione fotoreportere per te marre vizen amerikane nderkohe qe ekipi kombetar nuk ka mjeke per sportistet.

Qerimaj e akuzon Gjozen edhe per skandalin e dopingut qe ndeshkoi me perjashtim sportistet shqiptare ne kompeticionet nderkombetare pak vite me pare.

Ja postimi i Erkand Qerimaj ne Facebook:



Pergjegjesi kryesor i vetem i skandalit te dopingut esht Elez Gjoza , Sepse e kishte ne dore te grumbullonte ekipin ne shqiperi, Duhet te kishte dhen Dorheqjen, Pasi kur esht Zgjedhur ka then ne TV Nqs ndodh Nje Rast pozitiv do Dorhiqem nga FSHP Mbaj Pergjegjesin qe me

Takon , Sportistat jan te pafajshem sepse kan degjuar cfar ka then Presidenti Elez Gjoza . Elez nqs je burr te ftoj te perballemi live Sonte Ne TVSH , Qellim nuk esht vetem qe federata e korruptuar Ta nise nga Fillimi, Une them qe ti duhet te Pergjigjesh para Organeve Kompetente per gjitha shkeljet korrupsionin qe ke ber dhe po ben .1 Keni dashur te Mashtroni Ambasaden Amerikan duke futur per vize nje fotoreporter i panevojshem jo anetar i FSHP , Pasi ne cdo Aktivitet i Sigurojne Organizatoret Ambasada e Kuptoj Kete Mashtrim dhe nuk ja Dha Vizen , te cilin ne nuk ekemi te nevojshem , Ne nuk kemi Doktor Ju Kerkoni Fotoreporter nuk ka senc Keni ber Shume Abuzime , Si Kryetar LSI Kretar minibashkie President Federata Person Publik Po ju Pyes Per te Disaten Her ??? Me Se e keni Siguruar Pasurin Tuaj Vila Makina prona Miliona dhe luksin ne te cilin jeton etj etje ??? Zoti Edi Rama Kryeministri i vendit Ka then Kur Flasim Per Doganier Na Kujtohet Hajduti , Ju Keni Qen Drejtor Dogane. Nuk Terhiqem nga Presionet Deri Ne Fund . Jeni Turpi I Shqiperis Nuk Meriton Te na Perfaqesosh Si President ne Europe e Bote