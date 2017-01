Dikur shoqe, ja përse nuk flasin sot Elvana Gjata dhe Soni Malaj

Dikur ishin shoqe të pandashme, por gjërat ndryshuan. Ato nuk flasin së bashku. Ai që i bëri shoqe, duket se ishte prapë ai që i ndau. Bëhet fjalë për kantautorin Flori Mumajesin.

Në kohën kur Soni ishte në lidhje me Florin, Elvana u bë shoqe e pandashme me Sonin.

Sipas fjalëve që qarkullonin, thuhej se kur Flori u nda me Sonin, ai kishte lidhje me Elvanën, gjë e cila edhe sot e kësaj dite është mohuar nga të dy këngëtarët.

Ndonëse edhe Flori nuk ka më bashkëpunim me Elvanën, inatet mes dy shoqeve të dikurshme ende vazhdojnë, shkruan ‘Kosovarja’.