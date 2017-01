E tmerrshme, kafsha më e shpejtë në tokë në rrezik zhdukje

Një studim i kryer së fundmi tregon se kafsha më e shpejtë në tokë është drejt zhdukjes.

Shifrat tregojnë se vetëm 7100 gepardë kanë mbetur në planet, por numri i tyre është ulur thuajse me shpejtësinë që karakterizon këtë kafshë të bukur. Studiues të shumtë deklaruan se tashmë gepardët duhet që të shpallen si kafshë në rrezik dhe të merren masa për mbrojtjen e tyre.

Studimi i kryer nga shumë ekspertë tregon se gepardët kanë humbur 91% të territorit të tyre, që dikur shtrihej në të gjithë Afrikën dhe Azinë jugperëndimore. Mësohet se në Iran kanë mbetur vetëm 50 gepardë, ndërsa në Zimbabve, nga 1200 në vitin 1999, tani kanë mbtur vetëm 170.

Gepardi është një prej kafshëve që tregtohet më shumë ilegalisht dhe gjatë 10 viteve të fundit, 1200 prej tyre u nxorrën ilegalisht nga Afrika, por 85% ngordhën gjatë udhëtimit. Ekspertët thonë se rezervatet nuk mjaftojnë për të mbrojtur gepardët, të cilët përveçse janë gjitarët më të shpejtë, janë edhe ata që lëvizin më shumë, përcjell Shqip.

Studime të ndryshme kanë treguar se 77% e territorit të gepardëve është jashtë rezervateve. Ekspertët paralajmërojmë se duhen marrë masa urgjente për të shpëtuar këtë krijesë të mrekullueshme dhe unike që sfidon ligjet e natyrës me vrapimin prej 120km/h, duke merituar me të drejtë nofkën “motori sportiv i botës së kafshëve”.