E lagur dhe në dush, zbulohen pamjet e nxehta të Aurela Hoxhës(Video)

Aurela Hoxha ka filmuar skena të nxehta në filmin “Dashuria e Bjeshkëve të Nemuna 3” me regji të Ekrem Kryeziut. Së fundmi është publikuar trajleri i filmit dhe shihet skenat ‘’hot’’ të saj.

Nga pamjet e para të trajlerit, ajo që bie në sy është lakuriqësia e Aurela Hoxhës. Janë veçuar momente të topmodeles gjatë aktrimit, nga një skenë në dush. Kjo pjesë e tretë e filmit “Dashuri e Bjeshkëve të Nemuara 3” përcjell dramë, aksion, dashuri, pasion, sfidë. Filmi premierë pritet të dalë këtë javë.

Në rolet kryesore do të luajnë Diellza Kolgeci, Florian Agalliu, Aurela Hoxha, Xhevdet Jashari, Çun Lajçi.Traileri i filmit tashtmë është publikuar dhe ajo që bie në sy është sekuenca ku Aurela Hoxha shfaqet nudo.

Tabutë u thyen para tri vitesh, kur u publikua pjesa e dytë e filmit, ku protagoniste ishte Diellza Kolgeci, e cila u shfaq topless. “Dashuria e Bjeshkëve të Nemuna”, me regji të Ekrem Kryeziut u prezantua për herë të parë një dekadë më parë.