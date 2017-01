Dy burra e një grua grabisin me dhunë banesën e një 37-vjeçari

Tre persona janë arrestuar nga policia e Gramshit pasi dyshohet se kanë vjedhur me dhunë banesën e një 37-vjeçari.

Të arrestuarit janë Bujar Qyra 46 vjeç, Sokol Berdellima 29 vjeç dhe Vera Çekrezi, 40 vjeçe banuese ne Gramsh.

Policia sqaron se: Arrestimi i tyre, u be pasi ne Gramsh ne nje banese ne bashkepunim me njeri-tjetrin dyshohen te kene vjedhur me dhune shtetasin XH.H, 37 vjec banues ne Lushnje. Te tre shtetasit dyshohen ti kene marre nje aparat celular dhe 20.000 leke te reja.

Sendet e vjedhura u gjeten dhe u sekuestruan ne cilesine e proves materiale. Materialet i kaluan Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Elbasan per veprime te metejshme per vepren penale “Vjedhja me dhune kryer ne bashkepunim” parashikuar nga neni 139 dhe 25 te Kodit Penal.

