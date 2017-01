Fushe Kruje, kapet arsenal armesh e 425 kg droge, gjashte persona ne pranga

Operacion antidrogë i koduar “Koordinimi”. Sekuestrohen armë e Drogë.

Sekuestrohen 425 kg lëndë narkotike Cannabis Sativa.

Gjenden 12 armë zjarri e municion luftarak. 6 persona në pranga dhe një në kërkim.

Në zonën e Fushë Krujës, nga Drejtoria për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve, nën koordinimin e Prokurorisë pranē Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale si dhe me Drejtoritë Vendore të Policive Tiranë dhe Durrës, ka finalizuar me sukses operacionin “Koordinimi “, ku si rezultat janë arrestuar 6 persona, është shpallur në kërkim një tjetër:

Bledar CORAJ, 36 vjeç, lindur dhe banues në Fushë Krujë.

Egli SELACI, 28 vjeç, lindur dhe banues në Fushë Krujë.

Shkëlqim MIRI, 47 vjeç, lindur dhe banues në Fushë Krujë.

Amarildo MULLETI, 30 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë.

Durim DEMIRI, 24 vjeç, lindur dhe banues në Fushë Krujë.

Hysni DEMIRI, 59 vjeç, lindur dhe banues në Fushë Krujë.

Si dhe u shpall në kërkim shtetasi P.D.

Gjatë operacionit është bërë sekuestrimi i një sasie prej 425 kg lëndë e dyshuar narkotike cannabis sativa.

Si dhe 12 armë zjarri dhe municione, nga të cilat 7 prej tyre janë automatik model 56 dhe janë 5 pushkë.

Gjithashtu u sekuestruan dhe dy automjete dhe 10 aparate celularë.

Forcat policore në operacion kanë ndërhyrë në aksin rrugor Fushë Krujë- Vorë, në momentin që do kryhej shkëmbimi i lëndës narkotike.

Si rezultat i ndërhyrjes është sekuestruar në një automjet furgon që ndodheshin shtetasit Bledar Coraj dhe Egli Selaci , rreth 170 kg Cannabis Sativa.

Ndërsa pjesa tjetër e lëndës narkotike është sekuestruar në banesat e personave të arrestuar.

Personat e lartpërmendur janë arrestuar në flagrancë pasi dyshohen se në bashkëpunim me njëri -tjetrin po ushtronin aktivitetin kriminal të trafikimit të lëndëve narkotike.

Materialet i kaluan për hetim të mëtejshëm Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, për veprat penale të trafikimit të lëndëve narkotike dhe grup i strukturuar kriminal parashikuar nga nenet 283 a/2 dhe 333/a të Kodit Penal.