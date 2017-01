Femra, këto detaje rreth seksit duhet t’i dini patjetër

Fusha e seksit është gjithashtu e rëndësishme në jetën e njeriut. Janë disa detaje të cilat cdo femër duhet t’i lexojë, kështu do të ketë një marrëdhënie më të mirë.

Ja disa gjëra për seksin të cilat duhet t’i dijë secila femër:

1. Higjiena personale përfshin edhe depilim të zonave gjenitale. Qimet e turpshme nuk janë në modë, por vetëm trendi i depilimit garanton pamje të pastër dhe të freskët.

2. Mbrojtja është ajo që secila grua duhet të mbajë llogari.. Asnjëherë mos shkoni në seks të pambrojtur, nëse planifikoni të bëni diçka gjithmonë me vete mbani prezervativ.

3. Seksi nuk është armë të cilin mund ta përdorni që mashkulli t’ju dojë. Rruga drejt dashurisë megjithatë gjithmonë shkon në drejtim të kundërt.

4. Seks pa obligime për gruan është shumë i vështirë. Nëse nuk jeni njëqind për qind e sigurt që mund t’i tejkaloni emocionet tuaja mos u nisni në lojëra të tilla sepse pasojat mund të jenë shumë të komplikuara.

5. Studimi i trupit tuaj dhe seksualiteti përmes masturbimit nuk duhet të jetë tabu. Është dëshmuar se vetëkënaqja e rrit orgazmën dhe pozitivisht ndikon në jetën seksuale.

6. Seksi është kënaqësi e dyanshme, për atë bëni që të ju përgjigjet dhe atë që kënaqeni dhe nëse nuk jeni e disponuar mos u turpëroni të thoni jo. Nëse doni të merrni nismë secili mashkull do të jetë mirënjohës.