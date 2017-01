Dëshiron t’i bëj përshtypje të dashurës, babai i 3 fëmijëve vdes nga pirja e tepërt e viagrës

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Nigeri, ku një burrë, baba i 3 fëmijëve është gjetur i vdekur në një dhomë hoteli, pasi kishte pirë viagra për të impresionuar të dashurën e tij të re.

30-vjeçari u gjet i vdekur në një dhomë hoteli, ndërsa mediat e huaja shkruajnë se ai është identifikuar si Samson.

Ky i fundit kishte konsumuar një dozë të madhe të një drogë të quajtur “Manpoëer”, e cila ka efekte të ngjashme me Viagran

Mësohet se Samson kishte qenë në një klub duke pirë birra me miqtë e tij, të cilëve u ishte mburrur se do të kalonte natën me një femër, të cilën kishte 3 muaj që po e gjuante.



Ishte hera e parë që ai pinte një drogë të tillë, e cila duket se e mposhti atë duke i shkaktuar vdekjen. Pasi ka kryer marrëdhënie për një kohë të gjatë, ai nuk ka mundur të ejakulojë, gjë që mendohet se i ka sjellë vdekjen.

Mësohet se viktima ka qenë i pirë, ndërsa partnerja e tij është larguar pas tragjedisë.

Konsumimi i tepërt i drogave të seksit mund të jetë shumë i rrezikshëm pasi mund të shkaktojë ereksion që zgjat për orë të tëra, ndonjëherë duke shkaktuar dëme të mëdha.