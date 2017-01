Deputetja e PD-së i habit të gjithë, për fitoren e Trump uron Berishën

Deputetja e PD­, Albina Deda, e njohur si një prej mbështetësve më të flakta të ish­kryeministrit Berisha ka një urim special për këtë të fundit edhe me rastin e marrjes së detyrës së presidentit Trump në SHBA.

Kështu, Deda shkruan në profilin e saj në “Facebook” se në këtë ditë të shënuar për SHBA­në, përshëndetja speciale e saj i shkon Berishës.

Nje urim I veçante per Dr Berishen!

Ku kam mundur e sa kam mundur me shpirt kam pershendetur Presidentin Trump. E natyrshme per nje shqiptar e demokrat qe pret ti keputet litari I oligarkise qe po I merr fryme e jete Shqiperise. Por sot ne kete dite te shenuar per Ameriken e Demokracine pershendetja ime eshte speciale.

Ajo I drejtohet dr.Sali Berishes, ketij burreshtetasi te madh te Kombit I cili perballe konspiracionit komunisto­sorist kurre nuk u thye as intimidua duke na drejtuar drejt shpreses se madhe. E shpresa neser ka nje emer: Donald Trump! Urime dr.Berisha!