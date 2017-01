Makina rrëshqet mes Gramshit e Cërrikut, deputeti i PS “i jep një dorë”

Politikanet po perpiqen qe te shfrytezojne sa me shume motin e keq per te dhene portretin e perkujdjesur dhe te gjendurit prane qytetareve.

Deputeti Taulant Balla gjate ketyre diteve, ka qene teper aktiv gjate ketyre diteve derisa ka arritur qe te shtyje edhe makinat qe rreshqasin ne rruge.

Ja cfare shkruan ai ne faqen zyrtare:

Mengjesi i sotem u gdhi me rruge te bllokuar ndermjet Gramshit dhe Cerrikut per shkak te akullit dhe debores.

Per keto probleme te krijuara u nisa qe ne mengjes per atje dhe se pari falenderoj punonjesit e Policise se Shtetit, te cilet ishin ne cdo moment ne krye te detyres.

Pas kontakteve me drejtuesit e ARRSH, iu kerkua kompanise Staatkraft (Devolli Hydropower) te marre masat per zhbllokimin e rruges.