Ky është dënimi ndaj gardianes që u arratis me të burgosurin

Gardianja Angela Magdici është dënuar me 15 muaj burg me kusht nga të cilët shtatë muaj do të jenë efektiv.

Nga salla e gjyqit, ish-gardiania pohoi se ishte penduar për veprimin e saj duke theksuar se ishte treguar mendjelehtë.

Ajo kishte ikur nga burgu në Zvicër bashkë me të dashurin e saj, Hassan Kiko si në filmat në Hollywood.

Çifti ishin kapur në Itali.