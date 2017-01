Reshjet e dëborës kanë shkaktuar mjaft probleme nëpër rrugët e Tiranës. Sipas meterologëve, nata do të jetë e ftohte me temperatura nën zero dhe për pasojë do të ketë ngrica në rrugë e trotuare.

Në disa zona të Tiranës situata është problematike dhe shumë makina janë bllokuar në mes të rrugës për shkak të ngricave.

Gjithashtu, Policia Rrugore njoftoi se autostrada Tiranë -Durrës duhet kaluar vetem me zinxhirë.

Tregoni kujdes në lëvizje dhe kufizoni shpejtësinë!