S’do ta besoni! Burrit me penisin gjysmë metri, i hapen dyert e suksesit në…

Nuk ka hyrë në librin Gines, por tashmë duket se janë hapur dyert e suksesit për burrin me penis gjysmë metri të gjatë, pikërisht në pornografi.

Pasi janë njohur me rastin e 54-vjecarit, Roberto Esquivel Cabrera, kompania e filmave pornografikë i ka propozuar atij të luajë një rol.



Në skenar thuhet se Roberto do të jetë në shoqërinë e aktorëve që do të luajnë rolin e disa doktorëve dhe infermierëve.

Lexo edhe: VIDEO/ Tmerri i burrit me penisin gjysmë metri: Po të dua seks…