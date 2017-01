Britney Spears po mashtrohet nga i dashuri i ri?!

Ka vetëm pak javë që Britney Spears është lidhur me të dashurin e saj të ri Sam Asghari. Ata janë njohur në setin e xhirimeve për klipin më të ri të këngëtares “Slumber Party” dhe që atë ditë janë bërë të pandashëm.

Një burim i afërt i 35-vjeçares si dhe “OKMagazine.com” kanë raportuar se Britney po mashtrohet dhe se kjo lidhje do ta lëndojë atë. Këto burime shtojnë se modeli 22-vjeçar po e përdor ikonën e pop-it vetëm për të qenë në qendër të vëmendjes.

Nuk është hera e parë që modeli bukurosh i përdor lidhjet me vajza të famshme vetëm për të bërë emër dhe këtë taktikë e ka përdorur edhe me lidhjen e shkurtër që pati me këngëtaren kubaneze Maya Veronica.

Në momentin që ai merr atë çfarë dëshiron, zhduket duke mos e kthyer më kokën pas. Sam-it i intereson vetëm publiciteti dhe Britney Spears është një burim shumë i mirë për t’u bërë i famshëm.

Këngëtarja është këshilluar dhe paralajmëruar disa herë për këtë mashtrim të modelit, por duket se këto fjalë nuk e kanë lëkundur aspak. Ajo flet me krenari dhe mburret me të dashurin e ri në media, ku tregon sesa e lumtur ndihet me të.