Pamjet e rralla, si u transportua në SHBA bosi i drogës “El Chapo”

Joakim Guzman Loera, bosi i famshëm meksikan i drogës, i njohur si “El Chapo”, është ekstraduar në SHBA, vetëm pak orë përpara ndërrimit të pushtetit në Uashington. Ai mbërriti mëngjesin e sotëm në Nju-Jork, nën masa ekstreme sigurie.

Pamjet e marrjes së tij nga burgu dhe transportimit me avion janë publikuar nga shtypi ndërkombëtar.

I arratisur dy herë nga burgjet meksikane të sigurisë së lartë dhe me një histori të pasur kriminale, “El Chapo” kërkohej me insistim nga autoritetet amerikane.

Me ekstradimin e “El Chapo”-s, SHBA i jep fund një dekade përpjekjesh për të gjykuar kokën e njërës ndër organizatat më të mëdha të drogës në botë.

Një gjykatë federale në Meksikë e rrëzoi kërkesën e Guzman për të frenuar ekstradimin, duke i hapur rrugë dërgimit të tij në Nju-Jork. Ndaj tij pritet të ngrihen shumë akuza, kryesisht për rolin si drejtues i kartelit të Sinaloas.