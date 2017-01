Bora dhe ngricat pushtojnë vendin, probleme në Pukë, Fushë-Arrëz e Dibër

Bora dhe ngricat ende janë një problem për disa zona në vendet malore. Zonat më alarmante janë në Pukë, Fushë-Arrëz e Dibër.

Nga raportimet e para për ditën e sotme mësohet se për shkak të motit të keq me ngrica, ku temperaturat shkojnë deri në -17 gradë Celsius ka probleme me qarkullimin në Pukë.

Akset Fushë Arrëz- Kukës dhe Qafë Mali- Fierzë janë të bllokuara. Po kështu të gjithë fshatrat në Pukë dhe Fushë Arrëz janë të bllokuara, ndërsa mësohet se në disa fshatra është ndërprerë furnizimi me ujë e energji. Në Fushë Arrëz është e nevojshme ndërhyrja por Bashkia nuk ka mjete.

Ndërkaq në Bulqizë-Peshkopi temperaturat shkojnë deri në -16°C. Në qarkun e Dibrës disa njësi administrative janë të bllokuara si Lura, Kalaja e Dodës, Selishta. Aksi Milot-Peshkopi është i kalueshëm vetëm me zinxhirë.

Në Kukës, të gjitha akset janë të kalueshme vetëm me zinxhirë. Në aksin Kukës-Krumë për shkak të akullit, lëvizja është e mundur vetëm me zinxhirë.

Po kështu edhe në Korçë, të gjitha akset të kalueshme vetëm me zinxhirë. Në Qafë Thanë dhe Kapshticë, e kalueshme pa zinxhirë.