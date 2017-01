Një biznesmen shqiptar, i cili është kapur me heroinë është dënuar me burg nga një gjykatë në Luzernë të Zvicrës.

Mediat vendase bëjnë me dije se shqiptari është dënuar me 15 muaj burgim, që është konvertuar në 2 vite lirim me kusht.

Po ashtu, shqiptari i ka pranuar akuzat dhe dënimin, ndërsa ai është dërguar në Shqipëri. 27-vjeçari, i cili zotëron një dyqan në Tiranë ka udhëtuar në Zvicër në fund të Gushtit 2016, ku është marrë me shitje droge.