Zbulohet juria që zgjedh banorët e “Big Brother Albania 9”

“Big Brother Albania 9” do të shfaqet së shpejti në ekranin e televizionit shqiptar.

Ndryshe nga herët e tjera, ashtu siç ka thënë dhe prezantuesja e tij, Arbana Osmani këtë vit ky show do të synojë shpërndarjen e vlerave edukative.

Kjo është dhe arsyeja pse banorët e rinj të shtëpisë më të madhe në vend do të zgjidhen me kujdes. Juria profesioniste që do të kujdeset në përzgjedhjen e aplikuesve do të përbëhet nga tre persona.

Mes tyre është psikologu Edmond Dragoti, Anisa Brahami deh Erald Pashaj.