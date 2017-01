Bes Kallaku turpërohet në Zvicër bashkë me Xhensilën(Video)

Cifti më i preferuar i shqiptarëve, Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj kanë bërë dicka të cmendur në Zvicer.

Besi ka publikuar një video në Instagram në të cilën shihet se janë në një restaurant shumë serioz dhe klasik.

Mirëpo, veshja e tyre nuk përkonte me restauranin. Kjo se, Xhensila shkoi me rroba gjumi, kurse Besi ishte i zbathur.

Padyshim që kjo një nga humoret e tyre, të cilat Besi dhe e dashura nuk i ndalen as në Zvicër.