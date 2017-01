Basha i përgjigjet Ramës: Të merret fryma kur flet për zgjedhjet

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ironizoi deklaratat e shefit të qeverisë mbi opozitën dhe lidershpin e saj.

Duke e goditur me premtimet e pambajtura, Basha ka dhe një këshillë për atë që i referohet si lideri global.

“Pasi e qau programin e vet me 300 mije vende pune dhe shendetesi falas tani lideri global po merret edhe me programin e opozites. Ti thote dikush: fol me ngadale kur flet per zgjedhjet se te merret fryma…:)”, shkruajti Basha ne FB.

Gjate dites sot, ne komunikimin javor, Rama tha se PD është një parti pa ide, pa program pa lidership dhe se po e përdor tezën e votimit elektronik si justifikim për humbjen e rradhës.