Ish-banorja e BB pas puthjes e ‘sulmon’ Floriana Garon: Më përdori për…

Gjatë ditës së sotme u publikua një foto në të cilën moderatorja Floriana Garo po puthej në buzë me ish-banoren e Big Brother Ilda Gega.

Garo reagoi duke thënë se ishte një foto e vjetër e publikuar nga portalet për të marrë disa klikime. Por duket se reagimi më i fortë ka ardhur pikërisht nga Ilda. Ajo është shprehur për moderatoren si një “miken e saj , e cila ka publikuar këtë foto në kohën kur ajo ishte në big Brother për të fituar pak famë”.

Postimi i plotë në Facebook i ish-banores së Big Brother Ilda Gega:

“Desha te shkruaj vetem nja dy fjale per keta qe ende me perfshijne ne lajme mua pa dashur ti jap me shume ze dhe klikime nje artikulli apo nje tjetri.

Une kam qene 22 vjece dhe e rritur ne nje vend shume me te perparuar se Shqiperia kur vendosa te behesha pjese e televizionit ne Shqiperi. Vendimi im per tu bere pjese e atij programi eshte marre si shume vendime te tjera, pa menduar dhe ne kerkim te adventures. Kurre nuk e imagjinova veten ne nje kafaz djallzie dhe kafsherimi nderkohe qe jashte mediat thurnin histori pafund. Vendimi im lendoi familjen time, te afermit e mij dhe mua. Vite me pas une gjykohem dhe paragjykohem per lajme te cilat nuk ishin te verteta dhe qe me kane demtuar imazhin, por une prape kam bere nje sy qorr e nje vesh shurdh dhe kam vazhduar jeten time sepse nuk di menyre tjeter. Ai vendim nuk me beri vec mua preh te negativitetit dhe namit te keq, por njerez te cilet nuk ishin as gati as dakord me nje vendim te tille (familjes time). Jeta ime ndryshoi shume pas atij emisioni e lajmeve dhe pavaresisht se une kam nje kurajo te mahnitshme dhe heci gjithnje me krenarine dhe besimin tek moralet dhe etikat e mija nuk mund te them qe nuk me ka lenduar qofte duke larguar disa njerez nga jeta ime apo qofte duke degjuar shpifjet nga qoshja ne qoshe.

Kam vite qe evitoj vende ku ikin “vipat” te duken, nuk jap me intervista dhe realisht nuk e mendoj veten si lajm apo si personazh publik. Vajza qe kane nxjerre ne lajme keto dite ne foto me mua, ka dekada qe mundohet te behet personazh publik. Vajza ka qene nje shoqe e imja dhe nderkohe qe isha ne emisionin BB vendosi te publikonte foton tone me qellimin per te marre vemendje dhe per tu bere e famshme. Fatkeqesisht e vetmja qe mori fame atehere isha une, une qe sinqerisht nuk e desha pasi e pashe c’monster ishte. Pas 9 vitesh me ne fund i erdhi dita dhe ASAJ te perbeje lajm por serish me foton time.

Gazetar te dashur, une shume pak nder ju kam ne fb tim sepse kam krijuar miqesi me disa prej jush nder vite e me disa kam patur para se te hyja ne tv. Ju lutem kini rrespekt per veten tuaj dhe per punen qe beni. Mos bini preh e nje apo dy personave qe me cmos duan te behen “te famshem” po filloni beni punen tuaj si gazetar dhe rrespektoni dhe ata qe kane kerkuar te jene jashte medias. Shume flm per mirekuptimin,”-përfundon Ilda në Facebook.