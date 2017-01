Hetimi i CEZ, Balla: Kush e lejoi të kalonte në kufi Nue Kalajn me makina të paregjistruara?

Deputeti i PS, Taulant Balla, kryetar i komisionit hetimor per CEZ, ka publikuar sot disa dokumente te reja ne lidhje me Nue Kalajn, biznesmenin e akuzuar si sekser nga ana e PS dhe vete deputetit ne fjale.

Balla shkruan ne Fb diten e sotme:

“Super-biznesmeni”, “super-konsulenti” dhe miku i Sali Berishes Nue Kalaj edhe pse perfitonte miliona euro, na rezulton se paska qene “njeri i thjeshte”, i cili kalonte edhe kufirin ne kembe. Paska qene edhe nje njeri shume i forte, sepse kalonte kufirin me makina, me targa te parregjistruara.

Me tej deputeti thekson: Kush e ndihmonte Nue Kalajn te kalonte ne kete forme kufirin? Kush e favorizonte? Kush jepte urdher ne kufi te ngrihej trahu?

Para pak ditesh deklaroi se ishte i gatshem te vinte ne komision dhe te deshmonte, por tashme eshte zhdukur dhe nuk i gjenden gjurmet.

Prova te reja drejt zbardhjes se nje prej dosjeve me te medha te korrupsionit ne Shqiperi.