Asteroidi do godasë Tokën në 16 shkurt, ja zonat ku pritet tsunami

NASA zbuloi nje vit me pare një objekt që mund të ishte një asteroid ose një kometë, i cili ishte drejtuar nga planeti ynë.

Ka qene një shkencëtar ka thënë se asteroidi do përplaset me Tokën në datën 16 shkurt dhe do shkaktojë një mega-tsunami.

Objekti i çuditshëm, i quajtur 2016 WF9, u zbulua vitin që shkoi dhe ka udhëtuar nga brezi i asteroideve në orbitën e Marsit dhe më pas në orbitën e Tokës.

Dr. Dyomin Damir Zakharovich ka thënë se ky objekt i paidentifikuar është drejtuar nga Toka. Objekti do shkaktojë tsunami.

NASA e ka ditur gjithnjë që ky objekt do drejtohet nga Toka por vendosi ta mbante të fshehtë. Megjithatë nuk mendon se do e godasë Tokën por do i kalojë 51 kilometra afër.