Arrestimi i Haradinajt, Berisha: Serbia po tenton destabilizimin e Ballkanit

Ish-kryeministri shqiptar Sali Berisha e cileson arrestimin e Ramush Haradinajt ne France, si nje skenar te Serbise per destabilizimin e Ballkanit. Ja cfare shkruan Berisha ne reagimin e tij:

Nje urdher arresti per Ramush Haradinajn, fund e krye politik dhe antishqiptar i xhelateve te Beogradit!

Te dashur miq, dje autoritetet policore franceze ndaluan mbi bazen e nje urdher arresti politikisht te motivuar te xhelateve te Beogradit, ish kryeminstrin e Kosoves dhe kryetarin e AAK, komandantin dhe heroin e luftes çlirimtare te Kosoves, zotin Ramush Haradinaj.

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete mandat hakmarres primitiv te qarqeve raciste dhe albanofobe te Beogradit, u bej thirrje autoriteteve franceze te mos bien ne kurthet bizantine serbe qe punojne vetem per destabilizimin e rajonit, por te lirojne menjehere zotin Ramush Haradinaj pasi te gjitha akuzat e stisura te Beogradit jane hedhur poshte si fund e krye te pa verteta nga Gjykata Nderkombetare e Hages.

Une gjithashtu i bej thirrje BE te nderhyje menjehere dhe te denoje kete qendrim destabilizues te Beogradit ne rajon! sb