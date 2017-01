Po ecte me 150 km/orë, i jep 50 euro policit, arrestohet shoferi në Fier

Dy persona u arrestuan në Fier dhe në Berat, pasi tentuan që të korruptojnë punonjësit e policisë për të shmangur gjobat, pasi shkelën rregullat e qarkullimit rrugor.

Dritan Goxhaj u arrestua në aksin rrugor Lushnje-Fier, pasi ka tentuar të korruptoj duke i dhënë 50 euro një punonjësi të Policisë Rrugore për ta falur për shkeljen e bërë.

Shtetasi Dritan Goxhaj u ndalua nga policia, pasi është konstatuar duke udhëtuar me mjetin tip Ford Fokus me targa IKE 2537 tej normave të lejuara të shpejtësisë, me 148km/h.

Në Berat është arrestuar Arsilo Qori 26 vjeç, pasi në aksin rrugor Lumas-Lapardha, është ndaluar nga patrulla e policisë rrugore, për arsye se ka qenë duke drejtuar mjetin tip motor pa targa dhe pa dokumentacionin e nevojshëm.

Në momentin e ndalimit ky shtetas ka tentuar të korruptoj punonjësin e policisë duke i ofruar një kartëmonedhë 1000 lekëshe, për të mos u ndëshkuar me masë administrative.