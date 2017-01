Fjalët e ndjera të Ardit Gjebresë për këngëtaren që u nda nga jeta(Foto)

Vdekja e së ndjerës Anida Take ka prekur të gjithë, ndër tyre dhe Ardit Gjebrea. Në një postim në Instagram, prezantuesi ka postuar një foto që ka shkrepur me të, duke e shoqëruar me disa fjalë tepër prekëse.

‘’Anida Take – një artiste që ka shënjuar histori të rëndësishme në muzikën Shqiptare.

E kam patur personalisht edhe fat: Presidente jurie në edicionin e parë #kengamagjike 1999.

Dhe përsëri Anida Take ishte e para e ftuar tek #edielashqiptare në javën e parë – shtator 2008. (Në foto)

Do mbetesh përjetësisht në kujtesën e vlerave të këngës shqipe! Paqe për ty në jetën tjetër!’’- shkruan Gjebrea.