Arbana Osmani “rrezikon”, nuk duhet ta nxirrte këtë sekret

Skenaristja e Big Brother Albania Alessia e ftuar në emisionin e Jonida Shehut ka folur rreth risive që do të ketë këtë vit Big Brother.

Një moment moderatorja Jonida i ka thënë asaj se e dinte që nuk do të kishte seks.

Skenaristja ka ngelur e habitur dhe e ka pyetur direkt se nga e dinte këtë sepse ishte sekret, por Jonida i është përgjigjur se këtë sekret e kishte zbuluar Arbana Osmani disa ditë më parë.

Fillimisht Alessia ka ngecur më pas me shaka ka thënë se nuk e pushonte dot nga puna Arbanën, ndërsa në lidhje me seksin ajo tha se seks do të ketë atëherë kur të vendosë vëllai.