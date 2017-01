E akuzojnë se përdhunoi motrën në Rrogozhinë, ekspertiza zbulon faktin e frikshëm

Policia e shtetit deklaroi diten e sotme se person i i arrestuar ne Rrogozhine per dhune ne familje, nuk ka kryer mardhenie seksuale me motren e tij, akuze qe u be ndaj te dyshuarit nga ana e familjareve.

Policia e Tiranes ne nje komunikate ka sqaruar se:

Në lidhje me komunikatën e dhënë nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, mbi arrestimin e shtetasit Agim D., se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj familjarëve të tij, disa portale kanë publikuar se ky shtetas dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me motrën e tij.

Bëjmë me dije dhe sqarojmë se nga familjarët e Agim D. dhe motra e tij e mitur, ka patur pretendime për një veprim të tillë, por nga ekzaminimi mjeko ligjor, rezultoi se vajza e mitur, nuk ishte defloruar, pra nuk ka kryer marrëdhënie seksuale.

Me heret, policia kishte lajmeruar se:

Më datë 09.01.2017, Specialistët e Komisariatit të Policisë Rrogozhinë, kanë arrestuar në flagrancë shtetasin Agim D., 19 vjeç, banues në Rrogozhinë.

Ky shtetas ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj familjarëve të tij, babit A. D., 50 vjeç, nënës R. D., 40 vjeçe dhe motrës S. D., 12 vjeçe.

Gjithashtu nga kontrolli i ushtruar në banesën e këtij shtetasi është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale:

– Një armë zjarri, pushkë, model 56.

Materialet proceduriale i’u kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprat penale “Dhuna në Familje” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”, parashikuar nga Nenet 130/a/1 dhe 278/2 të Kodit Penal.

Duket se akuzat e familjareve ndaj shtetasit te arrestuar kane qene me te vertete te frikshme.