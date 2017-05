Akuza se “strehon Balilin”, ja si e fyen Termet Peci deputetin e PD

Debatet e akuzat për dekonspirim në aksionet e kapjes së Klement Balilit tashmë janë perhapur ne gjithë spektrin politik në vend.

Pas kërkesës së kreut të LSI drejtuar Presidentit të vendit, vëmendja drejt Balili është rikthyer sërish. Ka qenë deputeti demokrat Arben Ristani i cili ka pohuar se Balili është mbrojtur nga të dyja forcat politike sot në pushtet dhe se aktualisht gjendet në Tepelenë nën mbrojtjen e kryetbashkiakut Peçi.

Me anë te një statusi në FB, Tërmet Peçi jo vetëm e ka mohuar këtë fakt, por ka ironizuar me sekretarin e përgjithshëm të PD-së duke përdoruar edhe terma denigurese kundrejt tij. Më poshtë statusi i plotë i Tërmet Peçit :

Une nuk e di se deri ku mund te arrije cmenduria e nje politikani qe mban sot pozicionin e sekretarit te pergjithshem te PD. Kjo nuk eshte hera e pare qe PD del dhe flet pa kurrfare pergjegjsie me guximin e nje pjaneci rakie dhe bixhozxhiu si Arben Ristani, te dal e te thote se Kelmend Balili fshihet ne Tepelene, e nderkohe qenka duke peshkuar nga jahti i tij. Se di nese jahti mund te lundroje edhe ne nje qyetet pa det si Tepelena, nese po do te thote se Tepelena paska ecur shume perpara, tej kufijve te nje imagjinate te shfrenuar e nje deliranti rakie. Nese keni ndonje dyshim urdheroni dhe ligjerisht shteti te veproje, ne zbardhjen e kesaj shpifjeje tuajen sikurse cdo dite shpikni nga nje teori me baze rakie e gjumi te c’rregullt ndaj Ps dhe perfaqsuesve te saj. Fjalet tuaja te cilat kerkojne te perbaltin me cdo kusht figuren dhe punen time me bejne me te forte dhe afrojne me shume me qytetaret e mi qe me kane zgjedhur, e ku cdo dite shohin dhe prekin realitetin e ndryshuar te 25 viteve te fundit ndryshe nga qeverisja juaj..