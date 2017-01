VIDEO/ Ky është momenti i aksidentit të frikshëm në Elbasan

Nje aksident ka ndodhur mbremjen e te dieles ne Elbasan, si pasoje e ngricave ne rruge.

Sipas informacioneve te fundit, raportohet se dy automjete jane perplasur mes tyre ne Unazen e qytetit.

Nga ky aksident, deri tani raportohet se ka mbetur i vdekur nje person. Aksidenti fatkeq ka ndodhur rreth ores 18.45 te se dieles.

Policia ka mberritur ne vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet ne lidhje me aksidentin e rende.

Ne foton e derguar ne redaksine e Lajmifundit.al nga nje lexues, duken dy makinat e pozicionuara pas aksidentit.



Policia njoftoi më herët se aksidenti ka ndodhur “në Unazë mjeti tip “Ford” me targa AA 824 BK drejtuar nga shtetasi Dritan Kalemi, 32 vjeç banues në Elbasan është përplasur me mjetin tip “BMW” me targa AA 003 PF drejtuar nga shtetasi K.A 28 vjec banues në Elbasan. Si pasoje e perplasjes ka humbur jeten drejtuesi i mjetit “Ford”.