Nëse shihni vetëm fotot me siguri do të mendoni se femra në to nuk është më shumë se 30 vjeçe.

Ajo është aktorja Elizabeth Hurley, e cila muaj më parë ka festuar ditëlindjen e saj të 51-të.

Aktorja kurrë nuk është frikësuar të shfaqë linjat e saj. Edhe pse në moshën 51-vjeçare, Elizabeth Hurley tregon se është në një formë të shkëlqyer.

Elizabeth tregon se gëzon një bukuri të “përjetshme”, teksa është fotografuar me bikini gjatë pushimeve në Indi, ku është shoqëruar nga djali i saj, Damian.