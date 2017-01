Aksident automobilistik në Elbasan, plagoset rëndë 19-vjeçarja

Një aksident automobilistik ka ndodhur në aksin rrugor Elbasan-Metalurgjik një ditë më parë. Mësohet se mjeti me targa AA 392 AU drejtuar nga shtetasi K.SH, 39 vjeç banues në këtë fshat është përplasur me mjetin tip “Volkswagen” me targa AA 705 CC drejtuar nga shtetasi E.B, 21 vjeç banues në Durrës.

Si pasojë është aksidentuar shtetasja R.Ç, 19 vjeçe e cila ishte pasagjere në mjetin që drejtohet nga 21-vjeçari.

Menjëherë e reja është dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin Kirurgjik të Elbasanit dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.