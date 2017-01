Ahmetaj i përgjigjet Berishës: I rrjedhur! Përshpejto për aty ky je nisur

Ministri i Financave, Arben Ahmetaj u është përgjigjur akuzave të ish-kryeministrit Sali Berisha.

Berisha pak orë më parë shkroi në Facebook, se Ahmetaj bashkë me ministrat Gjiknuri dhe Beqaj kishin shkuar për gjah derri të egër në pyjet e Divjakës.Në përgjigjen e tij, Ahmetaj i kujton Berishës se derri është e vetmja kafshë që ecën vetëm përpara dhe pasi e cilëson “të rrjedhur”, i uron ish-Kryeministrit vdekjen.

“Thone qe derri eshte e vetmja kafshe qe nuk ecen mbrapsht, por vetem para. Meqe i rrjedhuri e ka permendur sot kete kafshe disa here, i uroj te pershpejtoje vetem para per aty ku eshte nisur dhe me padurim e presin…….P.S,…..proverben per heren tjetër”, shkruan Ahmetaj në Facebook.