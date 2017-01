Afera e CEZ, u thirr nga komisioni hetimor, Nuel Kalaj ikën nga vendi

Komisioni hetimor parlamentar për aferën CEZ i ka dërguar të dyshuarit Nuel Kalaj kërkesën për tu paraqitur si dëshmitar.

Nuel Kalaj u thirr nga komisioni hetimor për privatizimin e CEZ-it disa ditë më parë, por nuk u paraqit në mbledhje, pavarësisht se kreu i këtij komisioni, Taulant Balla iu drejtua atij përmes një fletëthirrje.

Zarfi me fletë-thirrjen e Nuel Kalajt u kthye me mbishkrimin “larguar nga vendi”. Nga Posta, letra iu kthye Kuvendit me mbishkrimin ‘larguar’.

Sekseri Nuel Kalaj është thirrur për të dëshmuar në komisionin hetimor lidhur me rolin e tij në privatizimin e OSSH-së te kompania çeke, CEZ.