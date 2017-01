Nga SHBA, 70 blinda ushtarake për transport strategjik zbarkojnë këto ditë në Shqipëri

Ushtria shqiptare duket se do të pajiset së shpejti me disa mjete të tjera tokësore dhe të blinduara.

Albanian Armed Forces, njoftojnë jo zyrtarisht në faqen zyurtare se 70+ blinda per transport strategjik priten te zbarkojne kto dite ne Shqipri nga US ARMY (dergesa e pare) dhe ne muajt ne vazhdim do vijne dhe 180 te tjera. Shqiperia do i paguaje Amerikes vetem 15 milione Euro per to, pjesa tjeter vjen si shperblim per punen e mire dhe kontributin kolosal te FA ne misionet ne Afganistan e me gjere (per tgjith ata qe lan nam me teorine pse FA shkon ne Afganistan kur duhet te rrine ne Shqipri ,plasni syte tani). Kjo shifer e con numrin total te blindave ne Shqipri ne rreth 950 ose sa dyfishi i Serbise (qe kane vetem 500, tpakten nga shifrat qe disponojme,mund tjemi dhe gabim) , pervec kesaj Shqipria ka nje kontrate 10 milion euro me italine per furnizimin e ushtrise Shqiptare me rreth 5000 arme automatike te kalibrit NATO duke hequr keshtu nga Sherbimi kallashin dhe duke e kaluar ne armatim rezerve) , po ashtu egziston nje kontrate me Turqit por nuk dihet se cfare armatimesh do merren.Nderkohe Shqiperia cdo vit pritet te rrise buxhetin ushtarak cdo vit deri ne masen 2% ose afersisht diku te 350 milione Euro me kerkese te Natos, THEKSOJME SE NE NUK FLASIM ZYRTARISHT NE EMER TE MINSITRISE SE MBROJTJES, KTO JANE THJESHTE INTERPRETIME BAZUAR NGA DEKLARATAT PUBLIKE(TE AKSESUESHME PER TE GJITHE) TE MINISTRISE SI DHE RAPORTIMIT TE MINISTRES NE KOMISIONIN E SIGURISE.