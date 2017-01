6 vite nga tragjedia e “21 Janarit”, përkujtohen viktimat. Rama shtron drekë për familjarët

Përkujtohen sot viktimat nga tragjedia e 21 janarit, kur 4 protestues humbën jetën në mes të bulevardit të Tiranës.

Familjarët e viktimave Aleks Nikaj, Hekuran Deda, Faik Myrtaj dhe Ziver Veizi janë ftuar nga kryeministri Rama rreth orës 11:00 në Sallën e Hartave, në Kryeministri. Më pas së bashku ata do të vendosin lule në bulevardin para Kryeministrisë, e rreth mesditës Rama ka shtruar një drekë përkujtimore, në nder të viktimave.

Dy ditë më parë qeveria mori vendim për dëmshpërblimin e 3 familjarëve të viktimave që u vranë në 2011, ndërsa njëri është ende në proces gjyqësor.

AXHENDA

10:30-11:30 Pritje familjaret nga Kryeministri tek Salla e Hartave, Kryeministri.

11:30-12:00 Vendosja e luleve në bulevard.

12:00-13:30 Drekë me familjarët e viktimave. ( Vendi: Hotel Tirana)

Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri deklaroi dje për mediat se drejtësia për “21 janarin” nuk është vendosur. “Është një nga çështjet themelore ku dallohen shumë qartë të paktën dy gjëra. E para, krimi shtetëror që ka mbetur i pandëshkuar. E dyta, nevoja për të reformuar sistemin e drejtësisë, duke filluar më së pari me ata gjyqtarë që kanë sanksionuar një krim të dytë lidhur me ata që u vranë në 21 janar”, tha Tahiri.