41- vjeçari i dehur tenton ti jap para policit, shoferi: ‘’Vetëm pranga jo se më presin kalamajtë”

Një 41-vjeçar teksa po priste fletë-arresti është revoltuar, duke kërkuar që të mos i vendosin prangat. Shtetasi L.M është ndaluar teksa lëvizte me automjetin e tij tip “Mitsubishi”, me targë AA 502 MY. Nga kontrolli ka rezultuar se niveli i alkolit të konsumuar ishte 0.68 mlg/litër.

Në momentin që 41-vjeçari ka dëgjuar fjalën “fletë arrest”, ka futur dorën në xhep dhe i ka dhënë punonjësve të policisë një kartëmonedhë 5 mijë lekëshe, me qëllim që këta të fundit të shmangnin arrestimin e tij.

Gjithçka është filmuar nga kamerat e trupit të punonjësve të Policisë, nga momenti i shoqërimit të 41-vjeçarit në ambjentet e Komisariatit, edhe gjatë kryerjes të procedurave ligjore.

Mbi 41-vjeçariN tashmë rëndojnë dy akuza, ajo e “Drejtimit të automjetit në mënyrë të parregullt”, dhe “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.

DEBATI I QYTETARIT ME POLICËT BRENDA AMBIENTEVE TË KOMISARIATIT NË POGRADEC

Polici 1: Fryji, mos e ndërprit. Vazhdo, vazhdo, vazhdo, vazhdo…Merre bëji një letër për arrest.

Polici 2: Sa përqind është?

Polici 1: 0.68 mlg/litër.

Polici 2: Do arrestohet në bazë të Kodit Rrugor, ke kaluar përqindjen e alkoolit.

Qytetari: O shef, ju thashë që…

Polici 2: Je rrezik për aksidente, ju lutem.

(Qytetari nxjerr 5 mijë lekë nga xhepi dhe ja hedh policit mbi tavolinë)

Polici 2: Ç’a bën o zotëri, ça bën?!

Qytetari: Të iki o vëlla, më presin kalamajtë o burrë i dheut.

Polici 2: Prangose, prangose! Vëri prangat!

Qytetari: O shef të lutem mos m’i vendos prangat

Polici 2: Shpejt prangat, shpejt