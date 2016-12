Në prag të festave të fundvitit, ambasadori Lu dhe stafi i tij kanë zgjedhur një mënyrë speciale për t’i uruar shqiptarëve Krishtlindjen dhe Vitin e Ri.

I veshur me një jelek të kuq dhe një shall të zi, kreu i delegacionit amerikan bashkё me grupin muzikor nga Elbasani “ALAR BAND” kanë kënduar njё version plot energji tё “Ja na erdhi viti i ri”.