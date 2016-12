Vetëvrasja publike e punonjëses zbulon faktin tronditës për drejtorin e kompanisë

Shefi i një kompanie japoneze reklamash ka dhënë dorëheqjen 24 orë pasi prokurorët ngritën akuza mbi kompaninë e tij deh e cilësuan fajtor për vrasjen e një prej punonjëseve të kompanisë.

Presidenti i Dentsu Inc., Tadashi Ishii, ka thënë para mediave se ai do të marrë përsipër të gjitha akuzat dhe do të japë llogari në lidhje me vdekjen e Matsuri Takahashi.

Dorëheqja e tij erdhi një ditë pasi prokurorët nisën hetimet dhe zbuluan se 24-vjeçarja i kishte dhënë fund jetës pasi kishte punuar më shumë se sa i takonte, pra i kishte kaluar orët normale të punës në muajin e saj të parë.

Nga hetimet është zbuluar se Ishii detyron pjesën më të madhe të punonjësve të tij të kryejnë mbi 80 orë punë ekstra në muaj.

“Kjo është diçka që nuk duhej të ishte lejuar kurrë. Nuk duhej të kishte ndodhur asnjëherë”, – kanë thënë prokurorët dhe agjentët e policisë për mediat.