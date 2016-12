Vdekja e George Michael, zbulohet dhe një tjetër fakt shokues (Foto

Vdekja misterioze dhe e dhimbshme e George Michael ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Një ditë pas vdekjes së tij, disa fakte shokuese po dalin në shesh. Në ditët e fundit të jetës së tij, ai nuk po takohej me askënd. I dashur nga e gjithë bota, ai gjatë pesë viteve të fundit pothuajse nuk dilte nga shtëpia.

Ai është parë në mbrëmjen e Krishtlindjeve, duke shkuar në kishën afër shtëpisë së tij në Oxfordshire. Njëri nga vizitorët e tij të rregullt ishte miku i fëmijërisë, këngëtari David Austin.

Ai po ashtu nganjëherë takohej dhe motrat e tij, Melanie dhe Yioda.

Vetëm njerëzit e tij më të afërt e kishin të lejuar që të hynin në shtëpinë e tij.

Michael u gjet i vdekur në shtratin e tij, por pse kohëve të fundit nuk dilte nga shtëpia?

“George ishte një perfeksionit total, mirëpo së fundmi ai e humbi vetëbesimin”, ka thënë një burim i afërt me menaxhmentin e tij. Edhe fotografitë për kopertinën e albumit të tij të fundit në vitin 2014, ishin të vjetra. Ai ishte shumë i zemëruar për shkak se kishte shtuar shumë peshë. Ai po ashtu e kishte mërzi t’ia shihnin shenjat në kokë dhe qafë, të cilat i ishin shkaktuar në një aksident në vitin 2013”, shkruan Daily Mail, transmeton Klan Kosova.

Ai e urrente veten për si dukej, dhe rrallë herë dilte në publik. Hera e fundit kur është parë publikisht, ishte në një restorant me ish te dashurin e saj Kenny Goss.