Itali, emigranti shqiptar kandidon për kryetar Bashkie

Ky emigrant shqiptar ne Itali synon postin e kryetarit te bashkise se Parmes. 44 vjeçari me origjine nga Fieri, Gentian Alimadhi eshte kandidat ne garen paraprake brenda qe qendres se majte, votimet per te cilen do te zhvillohen ne 19 shkurt.

Gentian Alimadhi do te ishte i pari kryetar bashkie emigrant shqiptar ne Parma. Alimadhi eshte kandidat ne zgjedhjet paraprake brenda qendres se majte, me synim per te dale kandidat ne zgjedhjet komunale te vitit te ardhshem.

44 vjecari shqiptar eshte qytetar italian prej 6 vitesh, i martuar, baba i dy femijeve, me profesion avokat. Gentian Alimadhi mberriti ne Itali si emigrant ne vitin 1993, me nje barke qe zbarkoi ne brigjet e Pulias.

Ne krahasim me kandidatet e tjere ne garen paraprake, shqiptari Gentian Alimadhi duket me i favorizuar, jo vetem nga komuniteti shqiptar ne Parma, qe numeron rreth 8000 persona, shume prej tyre tashme qytetare.