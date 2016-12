Shqipëria uron: Ja cfarë po ndodh në murin e kryeministrisë

Në prag të festave të fundvitit, muri i Kryeministrisë vihet sërish të dispozicion të të gjithë atyre që duan të ndajnë urimet e festave me kë dëshirojnë.

“Shqipëria uron, Shqipëria dhuron” startoi sot, për t’u mbyllur në 2 janar. Duke ndarë me të gjithë urimin tonë për ata që kemi përzemër, ndriçojmë sadopak festat edhe për ata që kanë nevojë për mbështetjen e solidaritetin tonë.

Ҫdokush mund ta ndajë urimin e tij përmes një mesazhi që do të projektohet mbi murin e Kryeministrisë. Të ardhurat që do të mblidhen nga sms-të do të shkojnë për bamirësi.

Për të gjithë ata që duan ta shfaqin urimin e tyre mbi murin e Kryeministrisë mund ta bëjnë këtë fare thjesht, duke dërguar urimin e tyre në numrin 0674433555, ose në faqen e Facebook: “Shqipëria uron, Shqipëria dhuron”.